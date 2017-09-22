В Стамбуле во время посадки разбился самолет. ВИДЕО

В аэропорту Стамбула имени Ататюрка вечером в четверг, 21 сентября, самолет разбился на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает информагентство DHA.

Сообщается, что командир экипажа частного борта TC-KON запросил аварийную посадку и команду спасателей к посадочной полосе в аэропорту Стамбула. Самолет совершал рейс в Республику Северного Кипра.

В 21.20 самолет поднялся в воздух из аэропорта им. Ататюрка, однако уже через 10 минут попросил об экстренной посадке.

По информации очевидцев, борт совершил жесткую посадку и впоследствии выехал с полосы, а потом загорелся. Двое пилотов, стюардесса и один пассажир спасены.