Эксперты назвали самую "вредоносную" звезду Сети

Специалисты в области киберугроз, представляющие компанию McAfee, установили самую опасную звезду Интернета, передает Associated Press. Как оказалось, ею является канадская певица Аврил Лавин, которая не выпускала альбомы с 2013 года, однако от ее имени постоянно поступает разного рода вредоносный контент.

Согласно результатам анализа, именно файлы, связанные с ее именем, чаще других содержат вредоносное ПО. Так, выдаваемые поисковиком ссылки по запросам ее бесплатных аудио-записей приведут на вирусный сайт с вероятностью в 22 процента.

Если же пользователи больше интересуются просмотром фотографий с артисткой, то вероятность попасть на небезопасное ПО снижается, однако все еще составляет 14,5 процентов.

В числе самых опасных звезд также фигурируют Бруно Марс, Джастин Бибер, Зейн Малик, Селин Дион, Кэти Перри и Бейонсе, пишет korrespondent.net