СМИ: Немецким политикам разослали письма с белым порошком

Ведущим немецким политикам и членам их семей неизвестные почти одновременно разослали письма с подозрительным белым порошком за несколько дней до выборов в бундестаг, передает телеканал N-TV.

Отмечается, что среди политиков, получивших угрозы, − премьер-министр федеральной земли Бавария Хорст Зеехофер, лидер парламентской фракции Зеленых Катрин Геринг-Эккардт, депутат бундестага от партии Зеленые Ханс-Кристиан Штрёбеле и другие законодатели, в том числе Грегор Гизи и Гезине Летч, сообщает korrespondent.net

Письмо также пришло мужу действующего канцлера ФРГ Ангелы Меркель Иоахиму Зауэру.

По информации телеканала, политики и полиция подтвердили получение подобных писем. По данным берлинских правоохранителей, порошок в конвертах не представляет опасности, хотя он еще тщательно изучается.

Штрёбеле разместил фото полученного письма в Twitter. На нем видно, что в конверте помимо листа бумаги было вложено лезвие бритвы. На листе напечатан текст на арабском языке. По мнению экспертов, написанный текст не указывает на то, что отправители были носителями арабского.

Гизи после получения письма выразил обеспокоенность тем, откуда отправитель узнал его личный адрес и адреса вовлеченных политиков.

Расследованием дела занялись государственные органы, ответственные за преступления, имеющие политическое происхождение.

Напомним, выборы в бундестаг состоятся в Германии 24 сентября.