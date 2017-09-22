Умерла самая богатая женщина в мире

На 94-м году жизни скончалась самая богатая женщина в мире и наследница французской косметической компании L'Oreal Лилиан Беттанкур. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщает Franceinfo со ссылкой на ее дочь Франсуазу Беттанкур-Мейер.

По ее словам, Беттанкур скончалась минувшей ночью у себя дома.

Также она добавила, что ее матери 21 октября должно было исполниться 95 лет, пишет korrespondent.net

По данным СМИ, в июне журнал Challenges опубликовал список самых богатых людей мира, в котором Лилиан Беттанкур заняла второе место с состоянием в €35,8 млрд.