По меньшей мере 15 человек погибли и еще 20 пропали без вести после удара урагана "Мария" по острову Доминика в Карибском море, сообщил премьер-министр Доминики Рузвельт Скеррит.
Он назвал чудом, что жертвами стихии не стали сотни человек.
Урагану "Мария" была присвоена четвертая категория опасности. Он разрушил или повредил сотни домов на острове. Потом ураган перекинулся на Пуэрто-Рико, оставив весь остров без электричества, сообщает ВВС.
Скеррит рассказал, что последние 24 часа он провел, исследуя с воздуха повреждения, вызванные сильным штормом.
"Это был свирепый ураган. Мы никогда не видели таких разрушений", - заявил премьер.
Дома и школы разрушены, телекоммуникации отрезаны, а в главной больнице острова по-прежнему нет электричества, добавил он.
Генераторы больницы пришлось отключить из-за наводнения, и чиновники все еще работают над тем, чтобы их можно было снова включить.
Премьер добавил, что острову нужна "любая помощь, которую мир может предложить".
Между тем в Пуэрто-Рико, над которым накануне пронесся ураган "Мария", к субботе ожидается наводнение. Предполагается, что уровень воды поднимется на 76 см, поэтому власти призывают жителей переместиться на возвышенные районы.
Губернатор острова Рикардо Росселло назвал ураган самым разрушительным штормом столетия и сказал, что "Мария" так сильно повредила электрические сети, что их восстановление может занять месяцы.
На фотографиях в соцсетях видно, как в столице Пуэрто-Рико городе Сан-Хуан ветер силой 225 км/ч сносил крыши, вырывал деревья и сбивал линии электропередач.
Ураган "Мария", который теперь относят к третьей категории, двинулся дальше на запад и направляется к островам Теркс и Кайкос.
Президент США Дональд Трамп сказал, что шторм "полностью уничтожил" эту территорию США, и пообещал посетить Пуэрто-Рико.
Ему еще предстоит объявить остров районом бедствия, но он уже выделил ему чрезвычайную федеральную помощь.
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авторы DW