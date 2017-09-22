Ким Чен Ын ответил Трампу: "Сумасшедшего старичка буду укрощать"

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил в обращении по государственному телевидению, что речь президента США Дональда Трампа в Генеральной Ассамблее ООН ранее на этой неделе представляла собой "шизофренический припадок".

Государственное агентство Северной Кореи ЦТАК распространило текст выступления Ким Чен Ына. В нем северокорейский вождь обещает вынудить "высшего вершителя США непременно расплатиться за свои неразумные высказывания" (русский перевод ЦТАК), сообщает ВВС.

Во вторник Дональд Трамп сказал, что США готовы "полностью уничтожить" Северную Корею, если та будет угрожать безопасности Америки или ее союзников.

Ким Чен Ын воспринял эту угрозу серьезно. В своей ответной речи он сказал, что Трамп "сорвал со своего языка неслыханный доселе грубейший сумасшедший вздор, чего не было у какого-нибудь предшественника, американского президента, увы, о "полном разрушении" нашего государства" (здесь и далее перевод и орфография оригинала ЦТАК).

"Перепуганная собака, как правило, громче лает", - добавил северокорейский лидер.

"Поскольку Трамп перед лицом мира пошел на отрицание и оскорбление самого существования меня, нашего государства и небывалым в истории жесточайшим образом объявил войну с целью уничтожения нашей Республики, мы, со своей стороны, серьезно учтем адекватные, небывалые в истории высшие ответные сверхжесткие меры", - заявил Ким Чен Ын.

"Старикашке, не умеющему понимать смысл слов и повторяющему только одни свои словечки, показать дело действиями, - вот что наилучший вариант", - говорится в официальном тексте выступления Ким Чен Ына.

"Шизофренический припадок президента США лишает даже нормального человека здравого разума и сдержанности", - продолжил он.

"Сумасшедшего американского старичка непременно, наверняка буду укрощать огнем!" - закончил свою речь Ким.

В четверг президент США Дональд Трамп объявил о дополнительных санкциях против КНДР.