Иран представил новую баллистическую ракету

Иран представил баллистическую ракету с дальностью полета две тысячи километров, способную нести нескольких боеголовок, передает телеканал Press TV со ссылкой на бригадного генерала Амира Али Хаджизадеха (Amir Ali Hajizadeh).

Ракету с названием Khorramshahr представили во время военного парада в Тегеране, на котором присутствовал президент Ирана Хасан Роухани и высокопоставленные военные.

Ранее Роухани заявил, что страна намерена усилить возможности ракетного комплекса. По его словам, "ни одна страна" не помешает Тегерану усиливать свой ракетный потенциал.