Новый вирус на Android крадет данные банковских карт

На мобильных устройствах под управлением операционной системы Android обнаружили новый вирус, крадущий данные банковских карт. Об этом сообщила "Лаборатория Касперского".

Троян Svpeng распространяется под видом Flash-плеера, который запрашивает права доступа для людей с ограниченными возможностями. Самая большая опасность, которую представляет вредоносная программа, — самостоятельное создание скриншотов во время использования банковских приложений. После этого данные попадают к мошенникам, сообщает РИА Новости

Специалисты "Лаборатории Касперского" отмечают, что с вирусом крайне трудно бороться, так как вредоносная программа блокирует любые попытки отключить его администраторские привилегии.

Ранее стало известно, что специалисты компании Armis Labs обнаружили вирус, способный заражать устройства через Bluetooth.

Программа, получившая название BluBorne, может использоваться для кибершпионажа, внедрения программ-вымогателей и похищения данных.

Обнаруженные уязвимости есть на всех устройствах с операционными системами Android, Linux, Windows и всеми версиями iOS до десятой.







