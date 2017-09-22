Создано устройство, способное выявлять паленый алкоголь

Первое в мире портативное устройство, способное обнаруживать поддельные алкогольные напитки, разработали химики из университета Манчестера. Об этом сообщается на сайте phys.org.

Действие детектора SORS основано на принципе на рамановской спектроскопии, когда лазерный луч пропускается через исследуемое вещество, после чего анализируются изменения в частоте излучения, вызванные неупругим рассеиванием света в молекулах. Поскольку некоторые фотоны слабо взаимодействуют с атомами спирта, ученые отделяют эти частицы и изучают их спектр.

Разработчики SORS испытали его приблизительно на 150 известных марках шотландского виски, рома, джина и водки, среди которых было 40 подделок. Кроме того, работоспособность устройства проверили на нескольких бутылках спиртного, купленного в магазинах. Сначала бутылки проходили проверку в закупоренном виде, а затем их открывали и добавляли туда немного метанола.

В ходе экспериментов SORS смог выявить метанол в таких спиртных напитках, как шотландский виски, джин и водка, которые были залиты в в бутылки, изготовленные из различного стекла, пишет РИА Новости

Ранее ученые из университета Линнея в Кальмаре (Швеция) выяснили, что разбавление виски водой улучшает его вкус, поскольку благодаря этому вкусовые молекулы напитка выгоняются на его поверхность и лучше взаимодействуют с вкусовыми рецепторами языка.

Подобные процессы, как предполагают исследователи, могут происходить и в других крепких спиртных напитках с ярким ароматом, которые улучшают свой вкус после их разбавления водой.





