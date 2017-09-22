Депутат от ЛП объявил об уходе из партии

В Либеральной партии стало еще на одного депутата меньше. Олег Огор покидает политформирование и фракцию ЛП. На своей странице в фейсбуке он написал, что лидеры партии в погоне за собственными интересами забыли о либеральных ценностях.

Огор также отметил, что продолжит деятельность в качестве независимого депутата, выступая за реализацию обещаний Либеральной партией в предвыборный период. Лидер либералов Михай Гимпу это решение не прокомментировал. Накануне ряды Либеральной партии покинул и депутат Юрий Дырда. Две недели назад он объявил о выходе из фракции. Теперь формирование в парламенте представляют девять депутатов.

Комментарии

Другие новости