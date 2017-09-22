По меньшей мере четыре человека погибли, еще 20 пропали без вести при крушении катера, перевозившего нелегальных мигрантов, в районе Кефкен провинции Коджаэли на черноморском побережье Турции, передает в пятницу агентство DHA.
Сообщается, что береговая охрана Турции спасла 38 мигрантов, поиски пропавших без вести продолжаются.
Нелегалы часто используют Турцию как транзитную территорию на пути к европейским берегам. Как правило, мигранты пытаются попасть морским путем с побережья Эгейского моря в Грецию, реже — с черноморского побережья в Болгарию и Румынию, пишет РИА Новости.
Комментарии
- Возле аэропорта Домодедово едва не разбился Airbus A380 c 426 пассажирами
- Около трех тысяч зданий могут рухнуть после землетрясения в Мехико
- Взрыв на юге Таиланда: четыре человека погибли
- Иран представил новую баллистическую ракету
- Ким Чен Ын ответил Трампу: "Сумасшедшего старичка буду укрощать"
- СМИ: Немецким политикам разослали письма с белым порошком
- КНДР может провести испытание водородной бомбы
- В Стамбуле во время посадки разбился самолет. ВИДЕО
- Великобритания назвала "самое надежное оружие" против экстремизма
- Число погибших при землетрясении в Мексике превысило 250 человек
- Назван легкий и эффективный способ продления жизни
- В Кишиневе обсудили борьбу с африканской чумой свиней
- Пьяный таксист повалил столб в Бельцах
- Учащиеся и студенты должны пройти регистрацию у семейного врача
- "Красиво, но страшно": облако-цунами накрыло Ямал
- Стихия разбушевалась: град размером с куриное яйцо выпал на севере Молдовы. ФОТО
- Определены сроки неизбежной катастрофы на Земле
- В Румынии выпал снег
- Исследование: Байкал расколет Евразию и станет океаном
- 40 человек отравились шаурмой в России
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Повысится Ваша деловая активность.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Смело назначайте свидания.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с начальником.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Неудачный день для секса. Удачный день для людей творческих профессий.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Вечером ждите приятных гостей.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW