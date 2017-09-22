Взрыв на юге Таиланда: четыре человека погибли

Четыре военнослужащих погибли, еще шесть человек ранены взрывом самодельной бомбы, заложенной под полотно дороги в провинции Паттани на юге Таиланда, сообщает интернет-версия газеты Bangkok Post.

Взрыв произошел на дороге в районе Тапинг около 6.00 в пятницу (02.00 мск), когда над местом закладки взрывного устройства проезжал пикап, в котором девять военнослужащих ехали на патрулирование района. Силой взрыва автомобиль разорвало надвое. Четыре военнослужащих погибли, еще пятеро получили ранения. Также была ранена местная жительница, которая в момент взрыва шла по обочине дороги, сообщает РИА Новости

Взрывы самодельных бомб на дорогах провинций "крайнего юга" Таиланда происходят еженедельно. В провинциях Паттани, Ялла и Наративат, пограничных с Малайзией, с 2004 года идет противостояние таиландских сил безопасности и исламских боевиков из сепаратистских организаций, действующих в регионе и требующих для него широкой автономии или отделения от преимущественно буддийского Таиланда.

Большинство населения трех провинций составляют этнические малайцы-мусульмане. За время конфликта в результате взрывов, обстрелов и перестрелок в регионе погибли более 6,7 тысячи человек, в основном гражданские лица.

Паттани, Наративат и Ялла в прошлом составляли султанат Паттани, единое буферное государство на границе между Сиамом (ныне Таиланд) и Британской Малайей (ныне Малайзия). Территория султаната отошла к Сиаму в результате серии англо-сиамских договоров в начале XX века.







