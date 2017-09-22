В библиотеку вернули книгу, взятую 79 лет назад

В публичную библиотеку города Эттлборо в американском штате Массачусетс вернули книгу, взятую оттуда в 1938 году. Судя по всему, все это время издание пролежало в подвале одного из частных домов.

По словам заместителя директора библиотеки Эми Рилинджер, книгу американского писателя XIX века Тимоти Шея Арчера The Young Lady at Home нашли при уборке подвала. Изначально возврат должен был состояться не позднее 21 ноября 1938 года. Фото соответствующего штампа на формуляре библиотека опубликовала на своей странице в "Фейсбуке".

К сожалению, книга за время пребывания вне библиотеки порядком поистрепалась, и ее не планируется возвращать в оборот. При этом сотрудники библиотеки не намерены требовать уплаты штрафа за просрочку возврата, который за это время вырос до 2800 долларов, передает Вести.ру.