Apple начала продажи iPhone 8 и 8 Plus

22 сентября на рынки стран "первой волны" вышли смартфоны iPhone 8 и 8 Plus, которые были официально представлены компанией Apple 12 сентября.

Купить новые iPhone с сегодняшнего дня могут жители Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Гонконга, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Китая, Люксембурга, Мексики, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Португалии, Пуэрто-Рико, Сингапура, США, Тайваня, Финляндии, Франции, Швеции, Швейцарии и Японии. Цены на iPhone 8 и iPhone 8 Plus в США начинаются от 699 и 799 долларов, передает newsru.com.

Как пишет Ferra, первым покупателем iPhone нового поколения оказался 20-летний YouTube-блогер по имени Мазен Куруш, который установил с друзьями палатку рядом с фирменным магазином Apple в Сиднее сразу после презентации смартфонов.

При этом издание CNet отмечает, что очереди за новыми устройствами к магазинам Apple оказались не такими длинными, как раньше, поскольку многие ждут запланированного на 3 ноября начала продаж смартфона iPhone X, представленного вместе с iPhone 8 и 8 Plus. В частности, сам Куруш, купивший два смартфона, сообщил, что отдаст их родственникам и купит iPhone X.