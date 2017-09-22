Ученые: любая ложь способна подорвать здоровье

Сотрудники Университета Сан-Диего обнаружили: люди часто лгут тем, кого не хотят обидеть. Однако даже так называемая ложь во благо опасна для физического и психического здоровья. Участников исследования спрашивали, в каких случаях они прибегали к этой лжи. Также оценивался уровень сострадания добровольцев к людям, которым они лгали.

Исследование показало, что сострадание увеличивало вероятность лжи во благо. Ученые решили узнать, почему сострадание заставляет людей лгать. Одной из причин, связанных с состраданием, оказалось желание защитить другого человека от негативных последствий честности.



Однако ложь - не лучший выход. Ранее исследователи из Университета Нотр-Дама установили: честность делает людей счастливыми. В исследовании приняли участие 110 человек в возрасте от 18 лет до 71 года. Участников разделили на две группы. Первую группу попросили не лгать в течение 10 недель, а вторая группа была контрольной.



Специалисты выяснили: у добровольцев, которые не лгали, физическое и психическое здоровье оказалось крепче, чем у людей из контрольной группы. Кроме того, у участников, которые не лгали, за 10 недель повысилось качество отношений с другими людьми. Ученые советуют исключить любую ложь из своей жизни, передает meddaily.ru.