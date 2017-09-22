"Красиво, но страшно": облако-цунами накрыло Ямал

Необычное природное явление наблюдали 21 сентября жители Ямала: огромное облако, напоминающее гигантскую океанскую волну, накрыло регион. Снимки под названием "Туча-цунами над Салехардом", разлетелись по социальным сетям.

"Красиво, но страшно", — написала одна из пользователей, подчеркнув, что зрелище напоминает ей горы. Другая предположила , что это так называемый "грозовой воротник" — разновидность, облаков, которые образуется на границе атмосферных фронтов, и похожих на длинный вал.

Такое явление возникает при резкое смене температуры, когда теплые воздушные потоки оказываются выше холодных. Часто оно сопровождается шквалом, ливнем, грозой и перепадом давления.

Другое название природного явления — валовые облака, которые получили своё название из-за того, что похожи на длинный вал. Главной причиной образования этих облаков, как правило, является ротация воздушных масс, связанных с морским бризом. Воздушные потоки в грозовом воротнике могут циркулировать вокруг его горизонтальной оси, но смерчи в таких облаках не образуются. Валовые облака образуются на высоте 100—2000 метров.

Самая редкая разновидность валовых облаков — утренняя глория, часто наблюдаемая в Австралии, а её длина составляет около 1000 километров. Грозовые воротники часто путают с выступающими облаками, однако последние всегда связаны с целой облачной системой вверху, отмечает Вести.ру.