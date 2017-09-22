Учащиеся и студенты должны пройти регистрацию у семейного врача

В контексте начала нового учебного года, Национальная компания медицинского страхования информирует учащихся о процедуре записи к семейному врачу.

Как передает ipn.md, за несовершеннолетних заявление заполняет его законный представитель, в студенты и учащиеся старше 18 лет подают лично заявление выбранному семейному врачу.

Если учащиеся или студенты возвращаются ежедневно к месту жительства, тогда заявление подается семейному врачу, который обслуживает их семью по месту жительства. А если учащиеся или студенты не возвращаются ежедневно к месту жительства, тогда заявление может быть подано семейному врачу, который обслуживает территорию, где они имеют постоянное или временное место проживания, в общежитии или в арендуемой квартире.



При изменении семейного врача в другое медицинское учреждение, заявители должны подать личное заявление, подписанное выбранным врачом в Территориальной службе отношений с бенефициарами НМСК.