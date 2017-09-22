В Кишиневе обсудили борьбу с африканской чумой свиней

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов разработало рекомендации для борьбы с Африканской чумой свиней.

Опыт Молдовы по борьбе с заболеванием был представлен на заседании Глобальной программы по борьбе с прогрессирующими заболеваниями животных, которое прошло в четверг в Кишиневе при участии экспертов из 22 стран, передает Инфотаг.



Директор агентства Георге Габерь отметил на заседании важность эффективных мер, использующихся для борьбы с вспышками АСЧ, учитывая опасность распространения заболевания, а также огромные потери, которые может вызвать эта чрезвычайно опасная болезнь.



Замдиректора учреждения Всеволод Стамати сообщил гостям, что Молдова успешно справилась с четырьмя вспышками АЧС за счет реализации оперативных и эффективных мер с целью недопущения распространения заболевания.



По завершению форума участники приняли рекомендации для организации мер по борьбе и предупреждения заболевания в регионе, разработанные в ходе дискуссий.