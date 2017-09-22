Собака Фрида спасла жизни 52 человек после землетрясения в Мексике

Лабрадор-ретривер Фрида проявила героизм, когда помогла вызволить из-под завалов после землетрясения более 50 человек.

По данным Metro, специально обученная собака, которая служит в местном ВМФ, за последние две недели успела побывать в нескольких городах Мексики, частично разрушенных землетрясением.

Собака помогала разгребать завалы и вытаскивать людей, оказавшихся под обломками зданий. Мексиканские телеканалы не первый год снимают репортажи о героической собаке-спасателе.

В городе Оахака в сентябре Фрида спасла несколько десятков человек. Из них 12 находились в тяжелом состоянии. Тренеры Фриды говорят, что собака очень энергична и будет стоять за своих сограждан до конца, передает Моя планета.