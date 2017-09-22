«Сестра Земли» — Венера — вращается вокруг своей оси медленнее, чем вокруг Солнца, замерзая с одной стороны и прогреваясь с другой. Впервые ученые смогли исследовать ночную сторону этой негостеприимной планеты.
Экстремальные температуры (до 490 °C), облака из серной кислоты и невыносимое атмосферное давление, сравнимое разве что с давлением на дне земного океана, — такова Венера. Она уникальна и по другой причине — день в этом мире длиннее года: планета за 225 дней проходит солнечную орбиту, а вот вокруг своей оси вращается целых 243 дня! Но и это не все. Вращается она в направлении, противоположном направлению вращения большинства планет, словно «отворачиваясь» от Солнца. Венера — единственная планета в Солнечной системе, которая может себе позволить такое.
Результатом этого «поведения» стало то, что одна половина Венеры получает огромное количество солнечной энергии, а вторая мерзнет в течение всего венерианского года, пока планета не развернется к светилу «другим боком».
Группа международных ученых при помощи аппарата Venus Express недавно обнаружила, что между дневной и ночной сторонами Венеры есть большие расхождения не только в температуре, передает Моя планета со ссылкой на Popular Mechanics.
Ночную Венеру описали в первый раз, обратив особое внимание на структуру облаков. Хотя планета вращается со скоростью улитки, сильный ветер в плотной венерианской атмосфере несется со скоростью 120–140 м/c у верхней границы облаков. Раньше астрономы полагали, что «супервращение» характерно для обеих сторон Венеры.
Однако на темной стороне атмосферные причуды иные. Были замечены три формы облаков, нехарактерных для дневной стороны: волнообразные, неровные с рваными краями и длинные нитеобразные. Протяженность некоторых из них достигала 3000 км.
Кроме того, на ночной стороне Венеры обнаружились стационарные волны, которые еще называют гидродинамическими или гравитационными. Эти атмосферные возмущения не перемещаются вместе с атмосферой, а остаются неподвижными относительно поверхности.
Их уже наблюдали на Венере, полагая, что они образуются над высокими горами и поднимаются из нижних слоев атмосферы. Однако ночью гравитационные волны возникают над южной частью Венеры, лишенной больших перепадов высот, и существуют только в верхних слоях облаков, на высоте больше 50 км. Это противоречит теории, согласно которой волны образовываются у поверхности планеты. Их происхождение на ночной стороне Венеры пока остается неразгаданным.
Комментарии
- Китай планирует высадку на Марсе в 2020 году
- Восстановлена предполагаемая внешность Марии Магдалины
- Назван легкий и эффективный способ продления жизни
- Ученые: любая ложь способна подорвать здоровье
- Создано устройство, способное выявлять паленый алкоголь
- В православном монастыре нашли уникальные исламские рукописи
- Определены сроки неизбежной катастрофы на Земле
- Исследование: Байкал расколет Евразию и станет океаном
- Самая большая в истории лягушка питалась динозаврами
- Обнаружен уникальный двойной астероид в Солнечной системе
- У украинского посла в Индии украли телефон, когда он делал селфи
- Президент Румынии отменил визит на Украину из-за нового закона об образовании
- Дизайнерская студия Porsche выпустила гибридную яхту
- Ограничения движения на Телецентре: изменятся маршруты общественного транспорта
- Китай планирует высадку на Марсе в 2020 году
- Стихия разбушевалась: град размером с куриное яйцо выпал на севере Молдовы. ФОТО
- Исследование: Байкал расколет Евразию и станет океаном
- Определены сроки неизбежной катастрофы на Земле
- 40 человек отравились шаурмой в России
- Парламент Молдовы повторно принял отклоненные президентом законы
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Повысится Ваша деловая активность.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Смело назначайте свидания.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с начальником.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Неудачный день для секса. Удачный день для людей творческих профессий.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Вечером ждите приятных гостей.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW