Темную сторону Венеры впервые удалось исследовать

«Сестра Земли» — Венера — вращается вокруг своей оси медленнее, чем вокруг Солнца, замерзая с одной стороны и прогреваясь с другой. Впервые ученые смогли исследовать ночную сторону этой негостеприимной планеты.

Экстремальные температуры (до 490 °C), облака из серной кислоты и невыносимое атмосферное давление, сравнимое разве что с давлением на дне земного океана, — такова Венера. Она уникальна и по другой причине — день в этом мире длиннее года: планета за 225 дней проходит солнечную орбиту, а вот вокруг своей оси вращается целых 243 дня! Но и это не все. Вращается она в направлении, противоположном направлению вращения большинства планет, словно «отворачиваясь» от Солнца. Венера — единственная планета в Солнечной системе, которая может себе позволить такое.

Результатом этого «поведения» стало то, что одна половина Венеры получает огромное количество солнечной энергии, а вторая мерзнет в течение всего венерианского года, пока планета не развернется к светилу «другим боком».

Группа международных ученых при помощи аппарата Venus Express недавно обнаружила, что между дневной и ночной сторонами Венеры есть большие расхождения не только в температуре, передает Моя планета со ссылкой на Popular Mechanics.

Ночную Венеру описали в первый раз, обратив особое внимание на структуру облаков. Хотя планета вращается со скоростью улитки, сильный ветер в плотной венерианской атмосфере несется со скоростью 120–140 м/c у верхней границы облаков. Раньше астрономы полагали, что «супервращение» характерно для обеих сторон Венеры.

Однако на темной стороне атмосферные причуды иные. Были замечены три формы облаков, нехарактерных для дневной стороны: волнообразные, неровные с рваными краями и длинные нитеобразные. Протяженность некоторых из них достигала 3000 км.

Кроме того, на ночной стороне Венеры обнаружились стационарные волны, которые еще называют гидродинамическими или гравитационными. Эти атмосферные возмущения не перемещаются вместе с атмосферой, а остаются неподвижными относительно поверхности.

Их уже наблюдали на Венере, полагая, что они образуются над высокими горами и поднимаются из нижних слоев атмосферы. Однако ночью гравитационные волны возникают над южной частью Венеры, лишенной больших перепадов высот, и существуют только в верхних слоях облаков, на высоте больше 50 км. Это противоречит теории, согласно которой волны образовываются у поверхности планеты. Их происхождение на ночной стороне Венеры пока остается неразгаданным.