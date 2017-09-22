В сети опубликованы фото проекта экокурорта Blackadore Caye на одноименном острове в Белизе, принадлежащем Леонардо Ди Каприо. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, отельный комплекс планируется открыть в 2018 году.
Курорт располагает 68 виллами и 48 частными домами. Стоимость каждого объекта составит от пяти до 15 миллионов долларов, пишет lenta.ru
Как уточняется на сайте проекта, курорт будет работать на полностью возобновляемых источниках энергии. На то, чтобы минимизировать вред окружающей среде, у авторов проекта ушло 12 лет — Ди Каприо купил остров в 2005 году за 1,75 миллиона долларов.
За это время здесь была проведена пересадка мангровых лесов, а под водой появились искусственные рифы, призванные облегчить жизнь морским обитателям.
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW