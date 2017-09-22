По его словам, новая система работы с политической рекламой будет введена в строй в течение нескольких месяцев. Поводом для ее введения стали сообщения о деятельности так называемой российской «фабрики троллей», размещавшей рекламные объявления политического характера во время предвыборной кампании в США. В общей сложности были выявлены около трех тысяч таких объявлений.

Цукерберг заявил, что Facebook будет тесно сотрудничать с комиссией по расследованию российского вмешательства в выборы в США. Он подчеркнул, что покупатели рекламы в Facebook делают это автоматически и без участия кого-либо из сотрудников социальной сети, и в будущем ситуация не изменится. Он подчеркнул, что Facebook «не проверяет, что люди говорят, до того, как они это сказали», и не будет проверять в будущем, но социальная сеть расширит штат модераторов, которые следят за соблюдением правил и за безопасностью.