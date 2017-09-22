Всего, по данным агентства, эвакуировали более тысячи зданий в 80 городах. Ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось.

Волна эвакуаций после анонимных звонков началась 11 сентября. В десятках российских городов эвакуировали школы, университеты, административные здания, гостиницы, аэропорты, вокзалы и торговые центры.

После эвакуаций в регионах возбудили дела о ложном сообщении об угрозе. По данным РБК, такое же расследование ведет ФСБ. Издание сообщало, что следователи отследили анонимные звонки через IP-телефоны до Брюсселя. По предварительной версии, преступники хотели заработать в обмен на прекращение звонков.

Глава МЧС Владимир Пучков заверил, что эвакуации проводятся не в рамках учений, отмечает meduza.io.