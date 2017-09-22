В Бразилии культовую британскую группу ограбили трансвеститы

Культовую британскую группу Pet Shop Boys во время прогулки по Рио-де-Жанейро ограбили трансвеститы, передает The Guardian. Инцидент произошел на следующий день после того, как музыканты выступили на фестивале Rock in Rio.

В ходе инцидента исполнители лишились не только смартфонов, но также и имеющихся с собой денег, пишет korrespondent.net

По информации издания, участники Pet Shop Boys решили прогуляться по туристическим местам города, когда неожиданно были остановлены четырьмя людьми. Как отметил представитель группы, грабители вооружены не были.

Местная газета Globo отмечает, что напавшие были трансвеститами. Инцидент позднее подтвердили на официальной Twitter-странице известного дуэта.

"Если вы видели драматические сообщения в прессе о том, что нас ограбили с ножом в Рио, то все, что произошло на самом деле - это то, что мой бумажник был украден и утерян iPhone. Тем не менее, наслаждаюсь Бразилией", - отметил фронтмен дуэта.