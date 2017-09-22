В российской Госдуме с выставки украли хамон

В Госдуме РФ проводят проверку сведений о пропаже окорока с прошедшей на Охотном ряду выставки-презентации Ставропольского края. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в управлении государственной службы и кадров.

"К нам поступили сведения о том, что в ходе проведения выставки Ставропольского края в Госдуме с 11 по 15 сентября был несанкционированно вынесен один из экспонатов – окорок, хамон", – сообщил источник.

В управлении отметили, что разберутся, кто причастен к данному инциденту, но выразили уверенность, что это не могут быть сотрудники Госдумы, пишет korrespondent.net

Выставка-презентация Ставропольского края проходила в Госдуме с 11 по 15 сентября. Экспозиция включала в себя натуральные продукты, а в качестве угощения была предложена черная икра.