Лифт с двумя подростками обрушился в Украине

В Херсоне в многоэтажном доме обрушился лифт, в котором в это время находились двое детей.

По словам полиции, лифт обрушился с пятого этажа, во втором подъезде по улице Лавренева 22. В кабине в этот момент находились двое подростков: мальчики 15 и 12 лет.

" Дети спускались вниз, когда на 5-м этаже лифт оборвался и остановился на 2-м этаже", - сообщили в пресс-службе.

Была вызвана скорая медицинская помощь и произведен осмотр пострадавших, но от госпитализации они отказались.

Полиция открыла дело по статье "служебная халатность", пишет korrespondent.net