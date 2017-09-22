"Мы продолжаем работать в доме человека, задержанного в (муниципалитете — прим.) Винарос за сотрудничество с террористической ячейкой, стоящей за атаками в Барселоне и Камбрильсе", — говорится в сообщении, опубликованном на странице правоохранительных органов.

Отмечается, что задержание стало результатом расследования, начатого после атак "с целью установления связей между ячейкой и другими людьми", передает РИА Новости.

В пятницу утром глава МВД Испании Хуан Игнасио Соидо сообщил, что Гражданская гвардия Испании задержала человека в провинции Кастельон, предположительно, связанного с терактами в Каталонии. В пресс-релизе МВД сообщается, что задержанному 24 года. По версии следствия, он был тесно связан с некоторыми террористами, в особенности с имамом Абдельбаки Эс-Сати — главой ячейки, погибшим при случайном взрыве в Альканаре в доме, где террористы занимались изготовлением взрывных устройств.

Семнадцатого августа Испания подверглась террористической атаке. Сначала автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Позже аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. Жертвами терактов стали 16 человек, 130 пострадали. Ответственность взяла на себя ИГ.