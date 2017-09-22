Трое граждан Израиля предстанут перед молдавским судом

Трое граждан Израиля, подозреваемых в организации нелегальной миграции, предстанут перед судом.

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам завершила уголовное преследование и направила дело по их обвинению в суд. По данным следствия, они с целью получения дохода создали преступную группу, и по предварительной договоренности, распределив роли, обеспечивали въезд, пребывание или выезд с территории Молдовы лиц, не являющихся ни гражданами, ни резидентами этого государства.

Уголовное преследование по делу было начато в ноябре прошлого года. Согласно материалам дела, в период с 2014 по 7 июня 2017 г. обвиняемые обеспечивали получение незаконным путем вида на жительство на территории Молдовы и незаконное пребывание на территории Молдовы граждан Израиля, которые не являются ни гражданами, ни резидентами Молдовы, получая от 500 до 1700 евро с каждого человека.

В рамках уголовного преследования совместно с сотрудниками Бюро по миграции и убежищу МВД было зарегистрировано и обнаружено 268 случаев получения вида на жительство мошенническим путем на территории Республики Молдова гражданами Израиля, к которым причастны обвиняемые.

В настоящее время в отношении лиц, дело которых было направлено в суд, применена превентивная мера в виде ареста, а расследование по делу продолжается для выявления всех лиц, участвующих в преступной схеме, передает noi.md.

Если их признают виновными, лицам, участвующим в совершении преступления по организации незаконной миграции, грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 7 лет.

В то же время, ПБОПОД подала заявку в Бюро по миграции и убежищу МВД с просьбой принять необходимые меры в соответствии с компетенциями в отношении лиц, которые получили право на пребывание на территории Республики Молдова по фальшивым документам.