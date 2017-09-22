Восстановлена предполагаемая внешность Марии Магдалины

Антрополог из Версальского университета Филипп Шарлье и криминалист Филипп Фрош восстановили облик жившей в античности женщины, череп которой хранится во французском городе Сен-Максимен-ла-Сент-Бом — церковники считают, что останки принадлежат последовательнице Иисуса Христа Марии Магдалине.

Для создания портрета череп, хранящийся под стеклом в саркофаге, сфотографировали более 500 раз под разными углами. Благодаря этим снимкам была создана трехмерная компьютерная модель лица. Оказалось, что у женщины был острый нос, высокие скулы и круглое лицо, передает Моя планета.

На черепе сохранились волосы (они были темно-каштановые), а на них — глина, используемая в древности против вшей. Кожу окрасили в тон, характерный для жительниц Средиземноморья. Некоторые характеристики, такие как вес и выражение лица, исследователям пришлось домыслить.

По словам Фроша, в своей работе они основывались на методах, разработанных американским Федеральным бюро расследований и обычно использующихся для расследования преступлений.

Как говорят сами исследователи, работа была для них «весьма эмоциональной», хотя они «абсолютно не уверены» в том, что череп принадлежит святой.

В католичестве считается, что Мария Магдалина скончалась близ современного Марселя, где якобы занималась проповедничеством. Существует мнение, что эта легенда была придумана, чтобы объяснить «чудесное обретение» мощей сподвижницы Христа в одном из французских монастырей в XI веке. Однако в православии считается, что святая приняла мирную кончину в Эфесе (ныне территория Турции).