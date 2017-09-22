В Нью-Йорке прошла встреча замглавы МИДЕИ и генсека ОБСЕ

В рамках высокого сегмента 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке вчера состоялась встреча заместителя министра иностранных дел и европейской интеграции Лилиана Дария с генеральным секретарем ОБСЕ, послом Томасом Гремингером.

В ходе дискуссий обсуждались темы, представляющие актуальный и приоритетный интерес для Молдовы, в том числе вопрос приднестровского урегулирования и укрепление мандата ОБСЕ в РМ.

Официальные лица коснулись конкретных способов продвижения приднестровской проблематики в зависимости от обязательств участвующих в диалоге сторон. Встреча также стала поводом для обмена мнениями по новому раунду переговоров в формате «5+2» и ожиданиям, связанным с результатами заседания Совета министров ОБСЕ, которое состоится в декабре в Вене.

Замминистра подчеркнул приоритетное внимание, которое Молдова уделяет выводу российских войск и вооружений, размещенных на левом берегу Днестра, отмечая важность поддержки ОБСЕ в этом вопросе, передает Молдпрес.