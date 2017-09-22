Суд приговорил к десяти годам колонии жителя Воронежской области, который до смерти забил гражданскую жену телевизором и табуретом, сообщает в пятницу региональное управление Следственного комитета РФ.
"Во время распития спиртного он стал предъявлять гражданской супруге претензии по поводу нахождения в квартире чужого мужчины, а затем подверг женщину избиению, нанося удары руками, ногами, телевизором и деревянным табуретом по голове и туловищу. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия", — говорится в сообщении.
По данным следствия, смерть женщины наступила от травм головы и груди. В ходе расследования дела выяснилось, что фигурант угрожал убийством знакомому, а также похитил имущество и угнал автомобиль у односельчан. В итоге мужчина предстал перед судом по обвинению в четырех статьях УК РФ.
"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — сообщает следствие. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней, передает РИА Новости.
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авторы DW