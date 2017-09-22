Инцидент произошел 28 января 2017 года в городе Семилуки под Воронежем. В поисках сожительницы 35-летний подсудимый пришел в квартиру к знакомому, отметили в СК.

"Во время распития спиртного он стал предъявлять гражданской супруге претензии по поводу нахождения в квартире чужого мужчины, а затем подверг женщину избиению, нанося удары руками, ногами, телевизором и деревянным табуретом по голове и туловищу. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия", — говорится в сообщении.

По данным следствия, смерть женщины наступила от травм головы и груди. В ходе расследования дела выяснилось, что фигурант угрожал убийством знакомому, а также похитил имущество и угнал автомобиль у односельчан. В итоге мужчина предстал перед судом по обвинению в четырех статьях УК РФ.

"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — сообщает следствие. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней, передает РИА Новости.