Ураган "Мария" возник 16 сентября этого года, когда над Атлантикой возник очередной тропический циклон, начавший вбирать в себя тепловую энергию моря. На следующий день возник мощный шторм, который быстро разросся до урагана пятой категории опасности и стал рекордно мощным по своей силе, обойдя "Ирму".

Через три дня, 20 сентября, он обрушился на берега острова Пуэрто-Рико, вызвав массовые потопы и создав нешуточную угрозу для радиоастрономической обсерватории "Аресибо", второй крупнейшей радиотарелки мира после телескопа FAST в Китае. По текущим оценкам властей острова, ураган уже успел унести жизни как минимум 12 человек, а на острове Доминика погибло еще 15 людей.