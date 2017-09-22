Китай планирует высадку на Марсе в 2020 году

Китай намерен в ходе первой миссии по исследованию Марса совершить не только облет вокруг планеты, но и удачную посадку зонда на Марс.

Об этом заявил представитель Академии наук Китая Сюй Фаньцзян на трехдневном Пекинском международном форуме по исследованию Луны и дальнего космоса, сообщает агентство Синьхуа.

Первый китайский зонд для исследования Марса будет оборудован 13 приборами. В частности, шесть видов полезной нагрузки будут установлены на марсоходе. В ходе миссии будет проведен сбор данных о космической среде, поверхностной структуре, атмосферной среде, особенностях топографии и геоморфологии Марса.

Марсоход весом около 200 кг будет изучать поверхность планеты, а также тестировать оборудование, которое в следующей миссии будет использоваться для сбора образцов почвы и скальной породы планеты и их последующей отправки на Землю, пишет nv.ua

Как сообщил главный инженер-проектировщик первой китайской миссии на Марс Чжан Жунцяо, Китай планирует запустить космический корабль в 2020 году.