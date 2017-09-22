Ограничения движения на Телецентре: изменятся маршруты общественного транспорта

Общественный транспорт столицы изменит маршруты на выходных из-за ограничений движения.

В субботу, 23 сентября, с 14.00, и до следующего дня в это же время будет приостановлено движение транспорта по улице Г. Асаки, пересечение с ул. Митрополит Гурие Гросу в связи с выполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей. По сообщению муниципальных властей, цитируемых IPN, троллейбусы №. 5 прекратят движение на время проведения работ.



Маршруты троллейбусов №. 3, 10 и 24 будут сокращены до ул. А. Матеевич, а № 13 – до Рынка „Пан Халиппа”, передает ipn.md.



Троллейбусы №. 2 будут курсировать по измененному маршруту: с пр. Траян на пр. Дачия, виадуку, ул. Чуфля, пр. Штефан чел Маре, ул. Митрополит Бэнулеску-Бодони, А. Матеевич, Василе Александри, ш. Хынчешть, ул. Миорица, ул. Гренобля, пр. Траян.



Автобус №. 11 и маршрутки № 120, 116, 124, 169, 178 и 192 будут курсировать с ул. Г. Асаки на ул. В. Короленко, Н. Тестемицану, Ион Инкулец, ул. Измаил и далее по установленному маршруту.