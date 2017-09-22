Дизайнерская студия Porsche выпустила гибридную яхту

Дизайнерская студия Studio F.A Porsche выпустила гибридную яхту при поддержке итальянской верфи Dynamiq.

Яхта класса люкс GTT 115 (Grand Turismo Transatlantic) предназначена для автомобильных фанатов, ценящих скорость и стиль. 35-метровое судно окрашено в серый цвет, который ассоциирует его с автомобилями Porsche. Над экстерьером работали автомобильные дизайнеры, позаимствовавшие стилистические решения у электрокара Mission E.

Что касается интерьера, то здесь также встречаются элементы автомобилей Porsche: мягкая мебель в стиле спортивных кресел, оригинальный узор отделки и карбоновое волокно. Яхту укомплектовали несколькими каютами, гостиной, столовой, кухней, спа и бассейном. Она рассчитана на шестерых гостей и шестерых членов экипажа.

GTT 115 оснащается двумя дизельными V12 мощностью 1,650 л.с а при желании можно дополнительно установить два электромотора с генераторами, превращая силовую установку в гибридную. Стоит отметить, что эта яхта единственная в мире, которая оснащается кормовым подводным крылом Hull Vane, благодаря которому можно улучшить остойчивость судна и снизить расход топлива. Максимальная скорость яхты составляет 39 км/час.

Яхта GTT 115 дебютирует на ежегодном шоу яхт в Монако, стартующем 27 сентября. Всего будет создано семь яхт с ценников 16 млн долларов, пишет nv.ua