Президент Румынии отменил визит на Украину из-за нового закона об образовании

Президент Румынии Клаус Йоханнис отменил запланированный на октябрь визит в Украину. Об этом он сообщил в видеоинтервью национальному агентству новостей Agerpres в четверг, 21 сентября.

Этот жест румынских властей стал реакцией на принятие Украиной нового закона об образовании, ограничивающего права нацменьшинств обучаться на их родном языке, передает dw.com.

В видеоинтервью Клаус Йоханнис сказал, что во время Генеральной ассамблеи ООН он лично сообщил Петру Порошенко о решении отменить визит, а также о том, что не посетит Украину, пока закон не будет пересмотрен. Президент Йоханнис выразил надежду на то, что Украина все же обеспечит румынским этническим группам возможность обучаться на родном языке.

"Узнав о принятии этого закона, я отменил свой визит на Украину, посылая таким образом очень мощные дипломатические сигналы. Отмена президентского визита - очень сильный сигнал", - подчеркнул президент Йоханнис в своем видеообращении. По его словам, эта встреча готовилась долго, и последний раунд переговоров состоялся на встрече НАТО в Брюсселе. Однако образовательная реформа на Украине очень неприятно удивила румынские власти и противоречит "взаимным благим намерениям", считает президент Румынии. В рамках встречи лидеры государств планировали в том числе посетить регион Буковина, где проживает много украинских румын.

Закон Украины "Об образовании" был принят Верховной радой во втором чтении 5 сентября. В статье 7 закона, посвященной языку, говорится о том, что с 2018 года обучение в стране будет проводиться на украинском. Языковая статья вызвала волну недовольств соседних с Украиной европейских государств, обеспокоенных будущим своих этнокультурных групп. На украинских территориях в Закарпатье проживают венгры, словаки, румыны и поляки. У них имеются школы, где обучение ведется на коренных языках.