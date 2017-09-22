На станции метро Лесная правоохранители обнаружили у мужчины 30 патронов. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщает пресс-служба ГУ НП в Киеве.
Отмечается, что во время проведения отработки станции в рамках операции Оружие и взрывчатка сотрудники полиции остановили подозрительного мужчину для проверки документов. В результате в его сумке обнаружили несколько десятков патронов калибра 7,62 мм.
Задержанным оказался 30-летний уроженец Житомирской области, который уже имел проблемы с законом за совершение уголовного преступления по ст. 121 об умышленном тяжком телесном повреждении Уголовного кодекса Украины, пишет korrespondent.net
Мужчина пояснил правоохранителям, что изъятые предметы не принадлежат ему. Он якобы нашел их в лесу, но с какой целью оставил себе и куда вез, отвечать отказался.
Боеприпасы уже изъяли для проведения соответствующей экспертизы.
По данному факту начато уголовное производство по ст. 263 о незаконном обращении с оружием. Правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы.
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авторы DW