29-летняя Лидия Кристин Джонсон из города Мэйкомб в штате Мичиган работала преподавателем математики и испанского языка в школе Dakota High School, сообщает Detroit News.

В учебном заведении Джонсон также исполняла обязанности организатора общественных мероприятий и в этом качестве имела доступ к школьным фондам. Она присвоила 19 тысяч долларов денег, заплаченных учащимися за билеты на школьный бал, и еще 12 с лишним тысяч из средств, собранных на организацию экскурсий.

Эти деньги, а также свои личные сбережения, Джонсон потратила на игровых автоматах в детройтском казино MGM Grand. Всего учительница оставила "одноруким бандитам" порядка 90 тысяч долларов, передает Вести.ру.