Самый популярный антидепрессант оказался антибиотиком

Микробиологи из Королевского колледжа Лондона и Брайтонского университета показали, что два широко известных лекарства от нарушений психики могут быть полезны при лечении бактериальных инфекций мочевыводящих путей.

Вероятно, одно из этих средств будет более полезным в этом качестве, чем если его применять как антипсихотик. Соответствующая статья опубликована в журнале Scientific Reports.

Известно, что бактерия Proteus mirabilis и некоторые другие микробы образуют биоплёнки внутри катетеров, вставляемых в уретру для облегчения оттока мочи при ряде заболеваний. В результате просвет катетера сужается, и он становится бесполезным.

Микроорганизмы в составе биоплёнок крайне устойчивы к противомикробным препаратам. Они активно выбрасывают молекулы чужеродных веществ наружу с помощью белков — переносчиков мелких молекул, встроенных в мембраны клеток.

И тем не менее некоторые вещества, нарушающие работу таких переносчиков, способны остановить рост биоплёнок. Как выяснилось, к таким препаратам относятся антидепрессант флуоксетин и антипсихотик тиоридазин. Ими действовали на бактерии Proteus mirabilis, Escherichia coli и Pseudomonas aeruginosa, чьи образцы были взяты из инфицированных катетеров.

Микроорганизмы выращивали в искусственных мочевых пузырях — стеклянных сосудах с двойными стенками, от которых отходило несколько силиконовых трубок-катетеров. Через искусственные мочевые пузыри с постоянной скоростью протекала жидкость, по составу близкая к человеческой моче.

Если в эту жидкость добавляли флуоксетин или тиоридазин в определённых концентрациях, скорость роста биоплёнок бактерий всех названных видов снижалась. Кроме того, микробы в составе биоплёнок медленнее избавлялись от попавших в них молекул токсичного бромистого этидия, что было видно по изменению интенсивности флуоресценции этого вещества под действием ультрафиолета. Структурно-биологические эксперименты показали, что флуоксетин и тиоридазин блокируют работу белка Bcr/CflA, выводящего молекулы антибиотиков из бактериальных клеток, пишет life.ru

Флуоксетин — популярный антидепрессант, наиболее известный под торговым названием "Прозак". Ряд психиатров выражают сомнения в его эффективности, однако тяжёлыми часто проявляющимися побочными действиями он не обладает, и его массово используют в США и других странах. Тиоридазин с 2005 года выведен из употребления во многих странах, так как он нередко служит причиной смертельно опасных сердечных аритмий, а также нарушений двигательной активности и зрения. Вероятно, он будет более безопасен в качестве антибактериального средства при инфекциях мочевыводящих путей.