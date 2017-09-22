Бывшая подруга основателя бойз-бэнда Boyzone сожгла няню своих детей

34-летнюю Сабрину Куйдер, которая раньше была подругой основателя известной ирландской группы Boyzone Марка Уолтона, обвиняют в убийстве няни своих детей 21-летней француженки Софи Лионне. Труп женщины Куйдер вместе со своим нынешним сожителем сожгла во дворе их лондонского дома.

Полицию к дому Куйдер вызвали вечером 20 сентября соседи, внимание которых привлек костер во дворе дома женщины, сопровождавшийся неприятным запахом, сообщает Вести.ру со ссылкой на Daily Mail.

Прибывшие правоохранители обнаружили в костре обгорелые человеческие останки и тут же арестовали Куйдер и ее бойфренда, 40-летнего Уиссема Медуни, француза марокканского происхождения.

Куйдер и Марк Уолтон, который основал группу Boyzone в 1993 году, расстались несколько лет назад. У женщины есть ребенок от этого союза. Музыкант в настоящий момент проживает в Лос-Анджелесе.

Софи Лионне, которая предположительно стала жертвой Куйдер и ее любовника, работала у пары в течение 14 месяцев, приглядывая за ее трехлетней дочерью и шестилетним сыном. По имеющейся информации, Лионне не была довольна своей работой и собиралась в ближайшие дни вернуться обратно во Францию.

Причины преступления пока не установлены. Сабрина Куйдер, которая, по ее собственным словам, является стилистом, косметологом, дизайнером мод и автором песен, была достаточно состоятельной женщиной. Она регулярно выкладывала в соцсетях свои фотографии с модных вечеринок и из дорогих ресторанов, а стоимость дома, в котором она жила, превышает миллион долларов.