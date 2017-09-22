Не каждый доживёт: учёные высчитали новую дату конца света

Причиной массового вымирания видов может стать не столкновение астероида с Землёй или разрушение озонового слоя планеты. Всё живое на планете погибнет от чрезмерной концентрации углерода в мировом океане.

К такому выводу пришёл профессор геофизики Массачусетского технологического института Дэниел Ротман в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances.

Как отмечает учёный, все пять волн массового вымирания живых существ, прошедшие за последние 540 млн лет, сопровождались резкими изменениями в цикле круговорота углерода в природе.

Учитывая, что уровень выбросов диоксида углерода резко увеличился за последние 200 лет, американский геофизик пришёл к выводу о возможности шестой волны массового вымирания. Зависеть это будет от того, достигнет ли содержание углерода критического уровня в мировом океане.

По подсчётам Ротмана, порог этого критического уровня будет достигнут в 2100 году. Именно эта дата и обозначена сроком завершения истории жизни на Земле, пишет life.ru