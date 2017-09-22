Бесконтактные троллейбусы скоро соединят столицу и Ставчены

Новые бесконтактные троллейбусы, работающие на аккумуляторах, будут запущены до конца этого года в Ставчены.

О предстоящем запуске нового маршрута заявил исполняющий обязанности генпримара столицы Нистор Грозаву, поздравляя накануне вечером жителей коммуны с храмовым праздником и 150-й годовщиной со дня основания населенного пункта, передает noi.md.



Нистор Грозаву пообещал, что долгожданные троллейбусы начнут ходить в столичный пригород Ставчены до конца этого года, выразив надежду, что это будет приятной новостью и хорошим подарком для местных жителей от столичной мэрии и Управления городского электротранспорта.



Летом этого года первые собранные в Кишиневе бесконтактные троллейбусы «Белкоммунмаш», работающие на аккумуляторах, были запущены по новому маршруту, который связал центр города с Международным аэропортом Кишинева.



Троллейбусы оснащены аккумуляторами, которые позволяют проехать до 50-60 км без подключения к электросетям. Энергия накапливается в аккумуляторах, пока транспортное средство подключено к проводам.