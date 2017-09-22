ASUS представила сразу пять новых смартфонов

Компания ASUS в ходе презентации в Риме анонсировала сразу пять смартфонов из новой линейки ZenFone 4.

Особое внимание производитель уделил камерам новых устройств: все модели оснащены двойными фотомодулями и ориентированы на создание качественных снимков.

Первый представленный смартфон — ZenFone 4 Pro — имеет 5,5-дюймовый AMOLED-дисплей и работает на базе топового мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 835. Устройство оборудовано оперативной памятью объёмом 6 Гбайт и внутренним хранилищем на 128 Гбайт, а также может похвастать аккумулятором ёмкостью 3600 мАч.

На задней панели ZenFone 4 Pro расположен двойной фотомодуль, состоящий из камер на 12 и 16 мегапикселей, а на лицевой стороне находится 8-мегапиксельный фронтальный сенсор. Кроме того, новинка оснащена LTE-модулем с гигабитной пропускной способностью. По утверждению производителя, это первое массовое устройство с подобным функционалом.

Ещё один смартфон из новой линейки — ZenFone 4 — получил 5,5-дюймовый дисплей стандарта Super IPS+ и укомплектован процессором Qualcomm Snapdragon 630. Устройство оснащается оперативной памятью объёмом 4 Гбайт и внутренним хранилищем на 64 Гбайт. Ёмкость батареи составляет 3300 мАч.

Как и в случае с ZenFone 4 Pro, двойной фотомодуль, состоящий из 12- и 8-мегапиксельной камер, расположен на задней панели. Кроме того, гаджет оборудован 8-мегапиксельным фронтальным сенсором.

Также производитель продемонстрировал смартфоны ZenFone 4 Selfie Pro и ZenFone 4 Selfie. Их главная особенность — наличие двойной селфи-камеры, расположенной на лицевой стороне.

Оба смартфона оснащены 5,5-дюймовым Full HD-экраном, оперативной памятью объёмом 4 Гбайт и внутренним хранилищем на 64 Гбайт. Также устройства имеют одинарную основную камеру на 16 мегапикселей.

Единственное существенное различие между моделями заключается в используемом процессоре: ZenFone 4 Selfie Pro получил чип Qualcomm Snapdragon 625, в то время как младшая версия работает на базе Snapdragon 430.

Ну и наконец, последним представленным устройством стал смартфон ZenFone 4 Max. Гаджет может похвастать 5,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1280 на 720 точек и двойным фотомодулем, расположенным на задней панели.

В зависимости от комплектации, новинка оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 430 или 425, а также оперативной памятью объёмом 3 или 4 Гбайт.

Довольно скромные характеристики модель компенсирует своим особо ёмким аккумулятором на 5000 мАч с возможностью быстрой зарядки. Кроме того, смартфон укомплектован 8-мегапиксельным фронтальным сенсором с отдельной светодиодной вспышкой, пишет life.ru