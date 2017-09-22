Эксперты советуют есть орехи желающим похудеть

Долгое время считалось, что людям, желающим похудеть, не стоит есть жирные и калорийные орехи. Однако исследования показали, что орехи богаты полезными жирами, белками, витаминами и фитохимическими соединениями. Теперь ученые обнаружили: орехи (например, миндаль и фундук) помогают похудеть и защищают от ожирения.

Люди, употреблявшие орехи, весили меньше, чем те, кто не ел орехи. Кроме того, у любителей орехов риск ожирения оказался снижен на 5%. Кстати, у орехов есть и другие плюсы. К примеру, они полезны для памяти. А еще орехи и арахис спасают от преждевременной смерти.



Исследователи из Университета Маастрихта выяснили: достаточно съедать всего 10 граммов орехов или арахиса в день, чтобы снизить риск смерти от нескольких основных ее причин, включая рак, диабет, сердечно-сосудистые заболевания. Арахисовое масло тем же эффектом не обладает, передает meddaily.ru.