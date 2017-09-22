Двое мужчин порезали себя ножом перед зданием парламента в Финляндии

Двое мужчин нанесли себе ножевые ранения, сидя на ступенях перед зданием парламента Финляндии, оба доставлены в больницу, сообщает портал финской телекомпании Yle.

"По словам начальника службы безопасности парламента Юкки Савола, два молодых человека иностранного происхождения сели на ступеньках здания парламента и оба нанесли себе ножевые ранения", — сообщила телекомпания.

Скорая помощь увезла пострадавших в больницу. Журналист Yle сообщила с места событий, что на ступеньках остались следы крови. По данным полиции, мужчины ударили себя ножом, по всей видимости, в живот.

"У обоих при себе было временное удостоверение личности, выданное центром для приема беженцев. Полиция пока не разглашает гражданства мужчин", — уточняет Yle.

Подобный инцидент случился перед зданием парламента около двадцати лет назад, отметил Савола. По его словам, пока нет сведений о том, что мужчины угрожали прохожим, пишет РИА Новости.