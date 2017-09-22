Больше суток вся Мексика следила за тем, как из-под завалов школы в Мехико, обрушившейся после землетрясения 19 сентября, вытаскивают 12-летнюю девочку по имени Фрида София — пока не оказалось, что этой девочки не существует.
Историю якобы выжившей девочки мексиканские СМИ и чиновники начали рассказывать на следующий день после землетрясения. Сообщалось, что около 9 утра 20 сентября Фрида подала некий сигнал спасателям, а тепловизор подтвердил, что под обломками действительно есть выжившие, передает meduza.io.
12-летняя Фрида стала символом надежды для спасателей и волонтеров, разбирающих завалы (под ними погибли по меньшей мере 21 ребенок и 4 взрослых). История быстро обрастала подробностями, которые сообщали популярные мексиканские медиа. Так, например, газета El Universal писала, что Фрида спаслась, потому что успела залезть в классе английского языка под парту, ставшую для нее естественным укрытием. Рассказывали также, что спасатели долго не могли подобраться к Фриде: сначала они не понимали, где именно она находится (тут спасателям якобы помогла учительница, нарисовавшая план школы), а потом не могли проникнуть в узкое отверстие из-за угрозы новых обрушений.
По версии издания, во время затянувшейся поисковой операции спасатели разговаривали с девочкой:
"— Милая, мы идем за тобой, сохраняй спокойствие, не теряй надежду, все хорошо. Рядом с тобой еще кто-то есть?
— Я хочу пить, но я в порядке. Не опоздайте."
Девочка якобы сама назвала свое имя — «Фрида София» — и сказала, что не может сдвинуться с места. В другой раз девочка якобы сообщила спасателям, что рядом с ней находятся еще два человека, но она не знает, живы ли они. Тепловизор показал, что жива только Фрида — впрочем, спасатели все равно говорили, что у них есть основания полагать, что рядом с ней находятся еще четверо выживших.
Однако вскоре история начала рассыпаться. Когда спасатели попытались подозвать родственников или знакомых Фриды Софии, на ее имя никто не отозвался. Министр образования Аурелио Нуньо позднее сообщил, что родственники девочки так и не объявились, и выразил сомнение в том, что ее зовут именно так. Дальше выяснилось, что среди учащихся школы нет ни одной Фриды, а все Софии находятся дома с родителями или в больницах. Потом «Фриду Софию», за освобождением которой вся страна следила в течение 32 часов, вроде как вытащили из-под обломков, но так никому и не показали. Кроме того, так и не удалось прояснить, почему учительница английского, нарисовавшая спасателям план школы, в момент землетрясения была не на уроке — в отличие от ее ученицы.
Вечером 21 сентября Энрике Сармьенто Бельтран, замглавы военно-морского флота, задействованного в поисковых работах, был вынужден признать, что Фриды не существует и извиниться. А официальный представитель ведомства Хосе Луис Вергара поспешил заявить, что информация о 12-летней девочке, выжившей при обрушении школы, распространялась «без злого умысла».
Признание чиновников возмутило пользователей соцсетей, которые теперь оставляют в мексиканских соцсетях гневные сообщения.
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авторы DW