Более 20 человек пострадали в аварии с участием автобуса в Гонконге

Более 20 человек пострадали в пятницу в результате аварии с автобусом в Гонконге, сообщает издание South China Morning Post.

Инцидент произошел в пятницу вечером около 18.30 по местному времени (13.30 млд), когда рейсовый городской автобус по неизвестной пока причине наехал на тротуар, пишет РИА Новости

Отмечается, что три человека оказались блокированными под автобусом.

Информации о жертвах пока не поступало, однако издание отмечает, что вероятность того, что в результате аварии есть погибшие, не исключается.







