Более 20 человек пострадали в пятницу в результате аварии с автобусом в Гонконге, сообщает издание South China Morning Post.
Инцидент произошел в пятницу вечером около 18.30 по местному времени (13.30 млд), когда рейсовый городской автобус по неизвестной пока причине наехал на тротуар, пишет РИА Новости
Отмечается, что три человека оказались блокированными под автобусом.
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ВЕСЫ
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СКОРПИОН
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СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW