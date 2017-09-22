В 11 областях Украины введен карантин из-за АЧС

Карантин из-за вспышек африканской чумы свиней действует в 21 населенном пункте в 11 областях Украины. Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на данные Госпотребслужбы.

Так, карантин был введен в Закарпатской (7 населенных пунктов), Киевской (3 н. п.), Винницкой, Одесской (по 2 н. п.), Хмельницкой, Ровненской, Днепропетровской, Волынской, Полтавской, Донецкой и Ивано-Франковской (по 1 н. п.) областях.

В местах, где объявлен карантин, вводятся ограничительные меры, блокируется перемещение свиней и продукции животноводства, изымается скот, проводится дезинфекция.

Карантин в населенном пункте объявляется на 40 дней. Если за это время ветеринары не выявят на его территории новых вспышек, такой населенный пункт считается оздоровленным.

С начала 2017 года ветеринары зарегистрировали в Украине 109 вспышек АЧС, передает korrespondent.net.