Во взорвавшейся в лондонском метро бомбе были поражающие элементы

Самодельное взрывное устройство, сработавшее 15 сентября на станции лондонского метро Parsons Green, состояло из поражающих элементов и большого количества взрывчатки. Об этом в пятницу сообщила в интервью радиостанции LBC шеф Скотленд-Ярда Крессида Дик.

"Это была очень опасная бомба. Она сдетонировала частично", - сказала она. По словам Дик, в бомбе было "большое количество взрывчатого вещества и она была начинена картечью". "Поэтому все могло быть гораздо хуже", - добавила офицер полиции.

По словам Дик, всего за последние несколько месяцев ее подчиненные сумели предотвратить шесть терактов. "Я думаю, что сейчас это шесть [предотвращенных атак] за последние несколько месяцев", - сказала она, уточнив, что каждый раз планы террористов удавалось нарушить в самую последнюю минуту, сообщает ТАСС.

Взрыв в переполненном вагоне поезда на наземной станции Parsons Green произошел 15 сентября. В результате теракта пострадали 30 человек, большинство из них получили ожоги лица, верхних и нижних конечностей. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ).