Денег не хватило: россиянин похудел на 5 кг, пытаясь прожить на минимальную зарплату

Житель Архангельска 32-летний Артем Шишков похудел на 5 кг в ходе эксперимента "Проживи на МРОТ и не умри". Об этом сообщил ТАСС сам Шишков. Социальный эксперимент начался 23 августа.

Размер МРОТ (минимальный размер оплаты труда) в России равен 7,8 тыс. рублей, отмечает ТАСС.

"Мне давно не было понятно, почему МРОТ ниже прожиточного минимума. Откуда берутся эти цифры? Ведь пенсионерам доплачивают пенсию до прожиточного минимума, а работающим людям могут платить меньше. Цель эксперимента – доказать или опровергнуть тезис о том, что на МРОТ можно прожить", - сказал Шишков.

На третьей неделе эксперимента ему пришлось полностью исключить из своего рациона многие продукты: фрукты, говядину, свинину, мясо птицы, рыбу, сметану, творог, сливочное масло и маргарин. Несмотря на эту экономию, 17 сентября деньги у экспериментатора закончились. Оставшиеся пять дней до окончания эксперимента, по словам Шишкова, его рацион состоял из каши, макарон, яиц и овощных супов.

"У меня появилась сонливость, заторможенность. Я похудел на пять килограммов", - добавил собеседник агентства.